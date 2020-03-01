Тюменские прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших алкоголем

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

25 сайтов с информацией о круглосуточной продаже алкоголя заблокированы по искам Ишимской прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Как напомнили в прокуратуре области, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании информации на указанных сайтах, запрещенной к распространению. Суд иск удовлетворил, доступ к сайтам заблокирован.