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Тюменские прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших алкоголем

Происшествия, 14:02 13 марта 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

25 сайтов с информацией о круглосуточной продаже алкоголя заблокированы по искам Ишимской прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Как напомнили в прокуратуре области, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании информации на указанных сайтах, запрещенной к распространению. Суд иск удовлетворил, доступ к сайтам заблокирован.

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# блокировка , прокуратура

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