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Зимний день здоровья в Тюмени отменен

Общество, 17:31 13 марта 2020

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Городской зимний день здоровья, который должен был состояться в Тюмени 14 марта, отменен.

Такое решение принято в целях предупреждения роста сезонной заболеваемости. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Напомним, городской зимний день здоровья должен был пройти на нескольких площадках областной столицы. Центральной должна была стать набережная Туры у моста Влюбленных.

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# День здоровья , фестиваль

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