Зимний день здоровья в Тюмени отменен

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Городской зимний день здоровья, который должен был состояться в Тюмени 14 марта, отменен.

Такое решение принято в целях предупреждения роста сезонной заболеваемости. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Напомним, городской зимний день здоровья должен был пройти на нескольких площадках областной столицы. Центральной должна была стать набережная Туры у моста Влюбленных.