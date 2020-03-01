Как вернуть деньги за вынужденный отказ от поездки, рассказали эксперты Роспотребнадзора

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области во ВКонтакте

Проверять актуальную информацию на сайте Федерального агентства по туризму советуют в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области организованным тюменским туристам, планирующим поездку в зарубежные страны.

"Если эти страны опасны для посещения и существует угроза здоровью потребителей, они на законных основаниях имеют право отказаться от туристического продукта и потребовать возврат его полной стоимости. Если туроператор отказывает в возврате, у потребителей есть 100-процентные шансы на то, чтобы вернуть средства в досудебном порядке", - сообщил начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза.

По данным на сайте Федерального агентства по туризму от 27 февраля, существует угроза безопасности жизни и здоровья туристов в Италии, Корее и Иране, связанная с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в указанных странах.

"Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг (ст. 14 Закона № 132-ФЗ)", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется, что граждане (самостоятельные туристы), приобретавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Италию, Корею и Иран, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Татьяна Ковалева