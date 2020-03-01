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Молодежная администрация - самостоятельный институт, считает глава Тюмени

Общество, 19:21 13 марта 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

250 молодых тюменцев приняли участие в проекте "Молодежная администрация". Более 170 идей и предложений реализовано силами активистов, сообщает администрация Тюмени.

Глава Тюмени Руслан Кухарук встретился с представителями нового состава Молодежной администрации и обсудил с ними планы. В формате диалога представители молодежных активов имели возможность спросить совета у представителей администрации, а также попросить поддержки собственных инициатив.

У молодых людей есть возможность подавать заявки на получение грантов, а также озвучивать проекты, которые можно реализовать через новый механизм – инициативное бюджетирование.

Как рассказали ребята, у них уже есть идеи и различные предложения. Одно из них – организация военно-медицинской эстафеты на базе полигона ТВВИКУ. Также они намерены активно развивать тему добрососедства и проводить на открытых площадках бесплатные занятия для пожилых людей.

Руслан Кухарук отметил, что Молодежная администрация – это самостоятельный институт, который является выгодным для всех. "Прежде всего, для молодых людей это возможность самореализоваться, ну а для города – это помощь в решении актуальных вопросов, связанных с благоустройством, и в работе с жителями города". - сказал он. - Ряд идей, которые предложила и реализовала тюменская молодежь, взят на вооружение в других городах".

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# молодежная администрация Тюмени , Руслан Кухарук

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