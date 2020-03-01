Актриса Зинаида Береговая стала лауреатом премии "Признание"
Заведующая труппой Тюменского театра кукол, заслуженная артистка РФ Зинаида Береговая стала лауреатом премии "Признание" благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист". Актриса награждена за многолетний вклад в искусство, в развитие культуры страны, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Зинаида Береговая – выпускница Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова. Она приехала в Тюмень сразу после окончания училища в 1974 году. Тюменский театр кукол стал для нее местом, которому она посвятила свою жизнь. Актриса и сейчас активно занята в репертуаре театра, ей свойственно сценическое обаяние, точная работа с куклой, любовь к зрителям.
Зинаида Береговая является лауреатом премии "Золотой ключик" в 1996-98 гг. В 2003-04 гг. повторила этот успех.
Зинаида Береговая – частый гость в читальных залах городских библиотек, где выступает с сольными поэтическими программами. Настоящим подарком для тюменских детей являются экскурсии по театру.
Напомним, что премия вручается артистам, работникам театра и кино из разных регионов России. Стаж работы каждого из лауреатов – более 40 лет. И все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью. Лауреатам вручена памятная статуэтка и денежная премия.