Актриса Зинаида Береговая стала лауреатом премии "Признание"

| Фото: Тюменского театра кукол | Фото: Тюменского театра кукол

Заведующая труппой Тюменского театра кукол, заслуженная артистка РФ Зинаида Береговая стала лауреатом премии "Признание" благотворительного фонда поддержки деятелей искусства "Артист". Актриса награждена за многолетний вклад в искусство, в развитие культуры страны, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Зинаида Береговая – выпускница Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова. Она приехала в Тюмень сразу после окончания училища в 1974 году. Тюменский театр кукол стал для нее местом, которому она посвятила свою жизнь. Актриса и сейчас активно занята в репертуаре театра, ей свойственно сценическое обаяние, точная работа с куклой, любовь к зрителям.

Зинаида Береговая является лауреатом премии "Золотой ключик" в 1996-98 гг. В 2003-04 гг. повторила этот успех.

Зинаида Береговая – частый гость в читальных залах городских библиотек, где выступает с сольными поэтическими программами. Настоящим подарком для тюменских детей являются экскурсии по театру.

Напомним, что премия вручается артистам, работникам театра и кино из разных регионов России. Стаж работы каждого из лауреатов – более 40 лет. И все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью. Лауреатам вручена памятная статуэтка и денежная премия.