Специалистов с инвалидностью призывают активнее участвовать в чемпионате "Абилимпикс"

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Как можно больше специалистов с ограниченными возможностями здоровья из разных отраслей необходимо привлекать к участию в конкурсах профессионального мастерствах. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев на встрече с призерами и участниками V Национального чемпионата "Абилимпикс" 13 марта.

Тюменская область присоединилась к международному движению "Абилимпикс" в 2016 году, около 20 человек в 2018 и 2019 годах представляли регион после отборочных туров в финале – на Национальном чемпионате. Команды завоевали 12 медалей, в том числе три – золотые.

"Высокий уровень профессионализма, который показали наши участники, важен не только с точки зрения конкурса и количества высоких наград. Самое главное – что они личным примером вдохновляют других людей с ограниченными возможностями здоровья, повышают престиж рабочих профессий", - подчеркнул Владимир Сысоев.

Во время встречи он вручил благодарственные письма правительства Тюменской области за развитие международного движения в регионе победительнице чемпионата 2019 года Раисе Сусловой и серебряным медалистам Екатерине Уколовой, Веронике Барановой и Сергею Андрейчикову.

Как рассказала обладательница золота "Абилимпикса" в компетенции "Медицинский и социальный уход" из пос. Коммунар Исетского района Раиса Суслова, стаж ее работы медсестрой составляет уже 30 лет. В 2017 году она уже становилась победительницей регионального этапа конкурса, но лишь второе участие в финале чемпионата принесло медаль.

"Это победа не только моя, но и всех кто меня окружает, поддерживали коллеги, руководство и даже пациенты. Новость о победе на конкурсе профмастерства в Москве распространилась быстро, люди звонили, поздравляли, многие удивлялись. Я с удовольствием рассказываю о конкурсе, испытаниях и заданиях, ведь среди пациентов много людей с инвалидностью, которые много лет работают в разных организациях и предприятиях, они тоже могут попробовать свои силы" - рассказала Раиса Суслова.

Ее позицию одобрил замгубернатора и добавил, что в региональном отборочном этапе Национального чемпионата "Абилимпикс-2019" участвовали чуть более ста человек. Тюменская область является одним из лидеров по трудоустройству инвалидов, и такое количество конкурсантов - слишком скромная цифра, поэтому в 2020 году количество специалистов и студентов, которые продемонстрируют свои высокие профессиональные знания и навыки, будет больше.

Ирина Кургузова