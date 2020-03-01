Выпускники программы "Навигатор" получили свидетельства вожатых

| Фото: департамент социального развития | Фото: департамент социального развития

Свидетельства вожатых получили по итогам обучения участники областного проекта профессиональной подготовки вожатых "Навигатор", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Президентский грант на его реализацию в 2019 году выиграла Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе". В рамках проекта было предложено обучить 80 человек профессиональному мастерству вожатых по программе подготовки, автором которой является коллектив Областного детского центра "Ребячья республика".

"Навигатор - это уникальная возможность за короткий промежуток времени пройти обучающий курс и стать вожатым. Это возможность с головой погрузиться в атмосферу лагеря и пропитаться опытом, знаниями от лучших наставников - победителей всероссийского конкурса "Лига вожатых". Это реальная возможность уже завтра работать в детском лагере и развиваться как педагог", - рассказала руководитель проекта Татьяна Никонорова.

Организаторы получили более 330 заявок от участников из 14 городских округов и муниципальных районов Тюменской области, в основном студентов средних и высших учебных заведений.

Первый этап проходил в онлайн-формате, участники проекта прослушали четыре образовательных вебинара, выполняли домашние задания, за которые начислялись баллы для прохождения по второй этап.

С 9 по 13 марта участники прошли полный курс обучения и практики, сдали квалификационный экзамен и получили свидетельства вожатых. Завершился проект в мультицентре "Контора пароходства", где выпускники проекта познакомились с вожатыми-выпускниками прошлых лет, которые уже работают в детских лагерях.

Для вожатых прошли мастер-классы по развитию креативности, тайм-менеджмента, игротехнике. Вожатые устроили нетворкинг и оставили заявки для работы на сменах в детских загородных центрах Тюменской области летом 2020 года.