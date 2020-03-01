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В регионе перенесли на более поздние сроки спортивные и массовые мероприятия

Общество, 13:37 14 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cпортивные и массовые мероприятия, где участников более 100 человек, в сферах допобразования, патриотического и добровольческого направлений, запланированных с 13 по 31 марта в Тюменской области, перенесены на более поздний срок.

Решение принято в соответствии с рекомендациями санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

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# массовые мероприятия , спортивные мероприятия

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