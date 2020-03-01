В регионе перенесли на более поздние сроки спортивные и массовые мероприятия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cпортивные и массовые мероприятия, где участников более 100 человек, в сферах допобразования, патриотического и добровольческого направлений, запланированных с 13 по 31 марта в Тюменской области, перенесены на более поздний срок.

Решение принято в соответствии с рекомендациями санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.