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Президент России подписал закон о поправках в Конституцию

Общество, 16:19 14 марта 2020

rapsinews.ru | Фото: rapsinews.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции.

Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс" .

Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

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# Конституция , поправки в Конституцию

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