Стартовал прием заявок на участие в Книжном фестивале на Красной площади

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в Книжном фестивале на Красной площади, который в 2020 году пройдет с 4 по 7 июня, стартовал 10 марта и продлится до 10 апреля, сообщают организаторы.

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев заверил, что гостей фестиваля ждет очередной грандиозный литературный праздник на главной книжной площади страны: "В этом году фестиваль состоится в шестой раз и вновь займет все пространство от Исторического музея до собора Василия Блаженного, а также две линии в ГУМе. Около 300 издательств со всей России представят свои лучшие книги и новинки. Организаторы готовят обширную программу мероприятий для самых взыскательных читателей, зрителей и слушателей с участием ведущих писателей, театральных и музыкальных коллективов. Пристальное внимание мы уделим популяризации чтения среди детей и подростков, наградим лучших чтецов – победителей конкурса "Живая классика", начинающих юных писателей - лауреатов Всероссийского литературного конкурса "Класс!"", а также молодых писателей – лауреатов премии "Лицей"".

На 25 площадках главного книжного праздника страны пройдут сотни событий. Гостей ждут встречи с любимыми писателями и поэтами, яркие и запоминающиеся выступления известных артистов и музыкантов, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции ведущих ученых в различных областях знаний, автограф сессии с любимыми авторами и, конечно же, книжные новинки на любой вкус.

6 июня на фестивале по традиции отметят день рождения Александра Пушкина. Особое внимание фестиваль уделит 75-летию Победы и Году памяти и славы.

Программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте фестиваля.

Издатели могут принять участие в фестивале бесплатно, заполнив форму.