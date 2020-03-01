Тюменское МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тюменской области 16 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

По данным Тюменского ЦГМС, ночью 16 марта ночью будет облачно, умеренные осадки, мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, западный со скоростью 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 18 метров с секунду.

Температура минус 2, минус 7 градусов. Днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14, температура минус 2, плюс 3 градуса.

Региональное МЧС предупреждает, что в связи с погодными метеоусловиями увеличивается риск чрезвычайных ситуаций и происшествий. Возможны аварии на системах электроснабжения, связанные с обледенением линий связи и электропередач.

Также возможны ограничения в движении, задержки и отмена автобусов внутреннего, междугороднего и международного сообщений из-за мокрого снега и гололедицы на дорогах, задержки вылетов и прилетов самолетов.