У ишимского вокалиста есть шанс победить на "Голосе"

| Фото: группа "Робинзон" во "ВКонтакте" | Фото: группа "Робинзон" во "ВКонтакте"

Выступление ишимца Матвея Гилева на шоу "Голос. Дети-7" покажут на Первом канале на заключительном этапе слепых прослушиваний 20 марта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель легендарной ишимской группы "Робинзон" музыкант Сергей Глухих. Он призвал земляков поболеть за юного исполнителя.

"Матвей – вокалист девятого состава старейшей детской рок-группы "Робинзон", которой в 2020 году исполняется 35 лет. Он оригинален и самобытен, не подходит под обычные рамки эстрадного певца. Матвей исполнит композицию группы "Ария" "Штиль", которую выбрали редакторы. Жаль, что на "Голосе" нельзя играть с группой и свои, авторские, композиции. Тем не менее уверен, что это не помешает Матвею Гилеву одержать победу!", - подчеркнул Сергей Глухих.

Напомним, детский "Голос" стартовал в феврале 2020 года. 110 участникам, отобранным из тысячи претендентов в ходе очных прослушиваний, предстоит пройти первый этап конкурса – "Прослушивание вслепую". По традиции претенденты будут не видны своим будущим наставникам, сидящим спиной к выступающим исполнителям. Свой выбор звездные тренеры сделают, руководствуясь только тем, что услышат.

В 2020 году в жюри вошли Василий Вакуленко (Баста), Валерий Меладзе и Полина Гагарина. По итогам прослушивания сформируют команды. В результате конкурса его победителя определят телезрители голосованием. Лишь один из всех участников будет удостоен титула "Лучший голос страны", денежной премии и контракта на запись диска.

Матвей Гилев - победитель международных, всероссийских и областных творческих конкурсов и фестивалей по вокалу. В 2018 году он признан победителем в номинации "Юное дарование-2018" в Международном фестивале семейных традиций "Вера. Надежда. Любовь" в Москве. В 2019 году Матвей стал участником и победителем программы Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг", который проходил в Краснодарском крае в детском центре "Орленок".

Инна Кондрашкина