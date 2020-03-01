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Улица Свободы в Тюмени будет перекрыта с 27 марта

Общество, 08:11 19 марта 2020

портал "Тюмень- наш дом" | Фото: портал "Тюмень- наш дом"

О прекращении движения транспортных средств по автомобильной дороге ул. Свободы на участке от ул. Затюменской до ул. Казанской в связи с реконструкцией сетей водоотведения в период с 27 марта по 18 августа сообщает администрация Тюмени со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен.

Пути объезда: ул. Садовая, ул. Димитрова, ул. Полевая, ул. Коммунистическая.

Участников дорожного движения просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршруты движения в данном районе.

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# ограничение движения , реконструкция

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