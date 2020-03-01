Тотальный диктант перенесли на осень 2020 года

| Фото: totaldict.ru | Фото: totaldict.ru

Тотальный диктант ― 2020 состоится осенью 2020 года. Новая дата станет известна 25 марта, сообщает штаб всемирной просветительской акции.

"Это было самое сложное решение за всю историю проекта "Тотальный диктант", но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для "галочки", а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся", - говорится в сообщении организаторов.

Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты. Онлайн-курсы будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.

Освободившееся время до осени организаторы намерены использовать для создания новых онлайн-курсов. Будет обдумана возможность продления курсов подготовки к Тотальному диктанту.