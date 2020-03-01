Пятьдесят спортсменов приняли участие в суточной эстафете на озере Чемпионов

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" во ВКонтакте

50 спортсменов приняли участие в суточной эстафете в холодной воде на озере Чемпионов, которая прошла в Тюмени 14 и 15 марта.

Участие в заплывах приняли представители практически всех клубов "моржей" областной столицы. Были гости и из другого города. "На эстафету из Каменск-Уральского приехала и 72-летняя Надежда Зудина. Она плавает так, как наша молодежь не умеет. Она приехала, чтобы поучаствовать, потренироваться", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

Также на месте проведения задействовали группу сопровождения, реабилитации — 20 человек. "Вначале стартовали марафонцы, они преодолевали длинные дистанции — от 500 и более метров. Валерий Щукин проплыл одну тысячу 150 метров. У нас работала наша уникальная реабилитация по вытяжке холода из организма. Пловцов нужно правильно реабилитировать, чтобы они быстрее отогрелись и были готовы к следующему заплыву. В группу реабилитации входят наши спортсмены, которые плавают в холодной воде", — добавила Татьяна Редькина.

24-часовая эстафета в проруби была посвящена Черноморской эстафете "Доплыть до Победы", которая пройдет в России с 19 апреля по 9 мая.

По итогам суточной эстафеты в Тюмени было отобрано восемь человек. Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Новороссийске. Заключительной точкой заплыва станет Севастополь.

Инна Пахомова