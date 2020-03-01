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Тюменским садоводам расскажут об основных заболеваниях и вредителях рассады

Общество, 09:16 18 марта 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Заседание клуба "Школа садовода" на тему "Основные заболевания и вредители рассады" начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в Тюмени 18 марта в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Как и взрослые растения, рассада иногда болеет: чаще всего молодые ростки повреждаются плесенью и черной ножкой. Не меньший урон, чем болезни, наносят рассаде вредители – тля и белокрылка. Чтобы не допустить развития заболеваний рассады, необходима профилактика, включающая обеззараживание инвентаря, предпосевную подготовку почвы и создание сеянцам оптимальных условий", — анонсируют встречу организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

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# заболевания , огород , растения , садоводы

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