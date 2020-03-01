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В Тюмени на месяц ограничат движение большегрузов

Общество, 11:15 17 марта 2020

rosavtodor.ru (архив) | Фото: rosavtodor.ru (архив)

Ограничение движения автомобилей с осевой нагрузкой на любую из осей более 6 тонн вводятся в Тюмени с 19 апреля по 18 мая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Временные меры предпринимаются в связи со снижением несущей способности конструкции дорожной одежды на автомобильных дорогах в весенний период.

В областной центре ограничение коснется улиц Линейная, Народная, Варшавская, Панфиловцев, Ямская, Омутинская, Гастелло, Червишевского и Московского трактов, участков улиц Барнаульская, Мельникайте, Калинина и других.

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# ограничение движения , паводок

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