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ГидыTMN 55+ приглашают на спортивную экскурсию

Общество, 19:32 16 марта 2020

Благотворительный фонд "Старшее поколение".  | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение". 

Спортивную экскурсию "Гилевская роща в историях людей и событий" гидыTMN 55+ проведут 17 марта, начало в 10 часов, сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

"Вооружившись палками для скандинавской ходьбы, вы отправитесь на дачу купцов Колокольниковых, которая известна многим тюменцам как пансионат имени Оловянникова и находится в районе современного экопарка "Затюменский". По всем вопросам звоните 8(3452) 30-39-59," - говорят организаторы.

Напомним, что добровольцы 55+ разрабатывают увлекательные маршруты. Оставить заявку на участие в экскурсиях могут все желающие тюменцы, обратившись по телефонам: 8(3452)51-77-05 или 8(3452)30-39-59.

Авторы и координаторы проектов ― Благотворительный фонд "Старшее поколение" и Областной геронтологический центр. Проекты соответствуют основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" и являются одним из ведущих направлений развития активного долголетия.

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# гиды , национальный проект Демография , старшее поколение , экскурсия

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