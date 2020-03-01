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В Увате силовики бегали на лыжах и стреляли из табельного оружия

Общество, 14:00 17 марта 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 40 человек приняли участие в соревнованиях, посвященных памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

За награды боролись сотрудники отдела МВД России по Уватскому району и команда МЧС. Участники соревновались в беге на лыжах, стрельбе из табельного оружия, из пневматических винтовок, преодолении полосы препятствий. Спортсмены продемонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи, мастерство управления снегоходом.

Первое место заняла команда дежурной части уватской полиции, второе место у сотрудников изолятора временного содержания, третьими на пьедестал поднялись сотрудники уголовного розыска.

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# конкурс профмастерства , полиция , УМВД России по Тюменской области

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