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Участки дороги Богандинский - Червишево - Чаплык отремонтируют в 2020 году

Общество, 15:05 17 марта 2020

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Ремонт двух участков автомобильной дороги Богандинский - Червишево - Чаплык в Тюменском районе пройдет в 2020 году. Соответствующий контракт заключен с подрядчиком АО "ТОДЭП", сообщает Главное управление строительства региона.

Помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия на участках протяженностью более 7 км и устройства обочин дорожникам предстоит заменить автопавильон, дорожную разметку и знаки. Завершить работы планируется к середине октября 2020 года.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтирован участок дороги Богандинский - Червишево - Чаплык протяженностью 3 км.

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# Главное управление строительства Тюменской области , нацпроект Безопасные и качественные автомобильные дороги , ремонт дороги

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