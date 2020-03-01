За аварию с пострадавшим водитель год не сможет выезжать из Тюмени

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На год запрещено выезжать из Тюмени водителю спецавтомобиля за ДТП, в котором тяжкий вред здоровью получил пассажир Toyota Carina, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ленинский районный суд признал водителя ДРСУ № 7 ТОДЭП виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 ноября 2019 года водитель на грузовом автомобиле подметал асфальт на ул. 50 лет ВЛКСМ. При развороте налево он не уступил дорогу Toyota Carina. Произошло столкновение, в котором пострадал 67-летний пассажир иномарки.

Суд назначил подсудимому год ограничения свободы, на это время ему запрещено выезжать за пределы Тюмени и менять постоянное место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, осужденному предстоит раз в месяц являться на регистрацию.