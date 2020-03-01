Профилактическая антинаркотическая неделя пройдет в Тюменской области

| Фото: Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет в Тюменской области с 16 по 27 марта, сообщает пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации.

18 марта специалисты центра и сотрудники ГИБДД Тюменской области проведут акцию "Профилактический маршрут" на Цветном бульваре. Они расскажут о последствиях и опасностях употребления психоактивных веществ, а волонтеры организуют небольшой опрос и раздадут специально разработанные профилактические флаеры.

26 марта добровольцы профилактического движения организуют акцию "Штрих-код" по закрашиванию надписей на стенах жилых домов, зданий, сооружений и остановочных комплексах, содержащих рекламу наркотиков. На улицы выйдут не только тюменские волонтеры, но и активисты в других муниципалитетах региона: Ишиме, Омутинском, Сладковском и Тюменском районах.

Киберволонтеры старше 18 лет 20 марта объединятся в поиске контента, рекламирующего наркотические средства в интернете.

Получить дополнительную информацию и узнать о том, как присоединиться к акции можно по электронной почте: ocpr72_omo@mail.ru или по телефонам: 21-49-00, 21-49-10.