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Тюменцев ждут на лекции-обсуждении "Засыпает" в "Конторе пароходства"

Общество, 08:09 18 марта 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Профессор кафедры философии ТюмГУ Ираида Нехаева проведет лекцию-обсуждение "Засыпает" в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го октября, 23а стр.1) в Тюмени 21 марта в 18 часов 30 минут. Она попробует разобраться, что позволяет видеть и понимать современное искусство, сообщают организаторы.

"Будем основываться на двух философских традициях: на аналитической философии XX века. В частности, на философии Витгенштейна и его теории точного символизма. Также возьмем позицию объектно-ориентированной онтологии. Здесь обсудим теории Хайдеггера, Делеза и Уайтхеда", — анонсируют встречу организаторы.

Регистрация на событие по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

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# Контора пароходства , лекция , мультицентр

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