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Онкопатологию заподозрили ишимские врачи у пациентки в день здоровья

Общество, 15:09 17 марта 2020

областная больница № 4 Ишима | Фото: областная больница № 4 Ишима

181 пациентка обратилась в поликлинику во время акции "Доктор с вами". У 15 женщин были выявлены проблемы со здоровьем, одну направили на дополнительное обследование по подозрению на онкологию, сообщает пресс-служба областной больницы № 4 Ишима.

У 15 пациенток впервые диагностировали патологии органов малого таза и молочной железы, либо подтвердили наличие хронических гинекологических заболеваний. Женщине 1953 года рождения предстоит обследование для постановки диагноза.

Во время акции пациентов принимали гинеколог, врач ультразвуковой диагностики и специалисты центра здоровья. Обратиться за медицинской помощью в профилактических целях можно и в обычный рабочий день.

Напомним, что профилактический проект "Доктор с Вами" реализуется три года. Его задача - мотивировать пациентов вести здоровый образ жизни, а также выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Особое внимание уделяется диагностике онкологических заболеваний. Акции для мужчин и женщин проводятся по субботам, чтобы работающее население имело возможность пройти обследование и узнать состояние своего здоровья.

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# акция , женская консультация , женщины , здоровье , Ишим , областная больница №4

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