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Наталья Сезева познакомит тюменцев с историей иллюстраций к "Коньку-горбунку"

Общество, 19:05 17 марта 2020

"Научная библиотека ТГИК | КиноКлуб | ФДК КинЗА" во ВКонтакте | Фото: "Научная библиотека ТГИК | КиноКлуб | ФДК КинЗА" во ВКонтакте

Искусствовед Наталья Сезева расскажет об истории создания иллюстраций к сказке Петра Ершова "Конек-горбунок" на встрече в читальном зале библиотеки Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 19), которая начнется 18 марта в 13 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В рамках встречи с известным искусствоведом, профессором института культуры, доктором искусствоведения Натальей Сезевой состоится презентация альбома "Путешествие в сказку П.П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок". Изданная в 2020 году книга посвящена истории иллюстрирования знаменитой сказки.

Как отмечают в научной библиотеке ТГИК, в фонде научной библиотеки института культуры хранятся пять книг Натальи Сезевой. Наиболее востребованной из них является издание о тюменских коврах.

Мероприятие организовано в рамках культурно-образовательного проекта "Читать – модно!". Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# библиотека , искусство , ТГИК

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