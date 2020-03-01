Для юных хоккеистов открыт набор в программу "Твой шанс"

| Фото: Образовательный центр «Сириус» во ВКонтакте | Фото: Образовательный центр «Сириус» во ВКонтакте

Начался прием заявок на вторую спортивную программу "Твой шанс" для хоккеистов 2003 года рождения, не состоящих в хоккейных клубах КХЛ, МХЛ и НМХЛ, сообщает Образовательный центр "Сириус".

Регистрация для участия в программе здесь, заявки принимают до 15 апреля.

Сама программа пройдет с 3 по 26 июня 2020 года в "Сириусе" при экспертной и партнерской поддержке Молодежной хоккейной лиги.

Программа "Твой Шанс" должна помочь молодым спортсменам построить карьеру в хоккее и получить первый контракт. Так, в 2019 году сразу 12 игроков были приглашены на просмотр в клубы МХЛ. Восемь из них потом подписали контракты с молодежными командами из Москвы и Московской области, Ярославля, Нижнекамска и Южно-Сахалинска. Еще 15 участников получили предложения от клубов Студенческой хоккейной лиги, представляющих ведущие вузы России.

Подробнее о программе здесь.