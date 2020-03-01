Студентов Голышмановского колледжа познакомили с работой МЧС

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Студенты Голышмановского агропедагогического колледжа познакомились с работой сотрудников МЧС, в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию ведомства, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Мероприятие по безопасности началось с учебной эвакуации из здания студенческого общежития обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.

Кроме того, студентам показали пожарную технику и современное оборудование службы спасателей. Учащиеся примерили на себя средства индивидуальной защиты пожарных. Также они стали свидетелями реального вызова спасателей на автомобильную аварию, которая произошла на федеральной трассе Тюмень - Омск.

Следующий день был посвящен правилам поведения детей на воде, оказанию первой помощи пострадавшим, правилам поведения населения по сигналу "Внимание всем!". Закрепить знания помогла викторина и комбинированная пожарно-прикладная эстафета с преодолением полосы препятствий.

В последний день недели ребята встретились с начальником караула Денисом Осинцевым, который рассказал о статистике пожаров в округе, дал советы, как вести себя при пожаре.