Ялуторовских модниц научат создавать одежду и аксессуары в технике валяния

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Новый проект по созданию одежды, обуви, аксессуаров в технике валяния запустили театр молодежной моды "KAROLINA" и молодежное объединение "Арт Модель". Набор участников проекта открыт. Мастер-классы начнутся после 10 апреля.

Об этом корреспонденту информагентства сообщила специалист по работе с молодежью, руководитель театра молодежной моды "Каролина" Молодежного центра Ялуторовска Вероника Литвинова.

"Валяние из шерсти - это очень интересный, занимательный вид художественного творчества. Из войлока можно изготовить игрушки, аксессуары, обувь, панно, и даже одежду. С этим процессом может справиться любой начинающий, главное результат можно увидеть практически сразу", - рассказала она.

По словам Вероники Литвиновой, для кого-то навыки, полученные на мастер-классах, станут толчком в выборе профессии, а для кого–то останется любимым делом, которое может приносить доход. Процесс валяния заставляет отвлечься от проблем, хлопот и дает возможность окунуться в релакс-терапию, прикасаясь к теплому, мягкому, натуральному материалу из которого можно сделать практически все, отметила организатор проекта.

В программе занятий - знакомство с техниками мокрого и сухого валяния, а также - уроки дефиле, которые позволят участникам не только создать уникальный аксессуар, но и эффектно его представить на подиуме.

Театр молодежной моды "KAROLINA" и молодежное объединение "Арт Модель" ждут на мастер-классы по валянию всех желающих от 12 лет и старше. Мамы и бабушки тоже могут участвовать в нашем проекте, заметила Вероника Литвинова. В группу войдут 10 -15 человек. С каждым мастера будут работать индивидуально.

Анжела Лебедева