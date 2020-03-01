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В Тюмени алиментщик вернул долг после выполнения обязательных работ

Происшествия, 16:43 18 марта 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Около 300 тыс. рублей долга за алименты вернул бывшей супруге житель Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

34-летний мужчина торговал овощами на рынке и не был официально трудоустроен. Судебный пристав-исполнитель неоднократно предупреждал должника об ответственности за неуплату алиментов, но мужчина продолжал игнорировать исполнение решения суда.

Тюменец принудительно был доставлен в суд, где ему назначили 120 часов обязательных работ. Мужчине пришлось совмещать свою работу на рынке с работами по благоустройству улиц. В десятидневный срок он погасил всю сумму долга.

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# алименты , долги , судебные приставы

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