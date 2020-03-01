В ТюмГУ открыт полный доступ к электронно-образовательным ресурсам

| Фото: ТИУ во ВКонтакте | Фото: ТИУ во ВКонтакте

Поставщики и агрегаторы электронных образовательных ресурсов открывают бесплатный полный доступ к своим электронно-библиотечным системам в ТюмГУ на период карантина, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Среди них - электронно-библиотечная система IPR BOOKS, электронно-библиотечная система ЮРАЙТ, электронно-библиотечная система "ZNANIUM.COM", электронно-библиотечная система издательства "Лань" и другие. Вход в электронные системы осуществляется через персональную учетную запись на сайте Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ (раздел "Российские базы данных").

Напомним, вузы Тюменской области переведены на обучение в онлайн формате с 16 и 17 марта.