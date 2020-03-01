Прием заявок на конкурс культурно-познавательных проектов в Тобольске продлили

| Фото: МАУ «ЦРМПП» во ВКонтакте | Фото: МАУ «ЦРМПП» во ВКонтакте

Прием заявок на конкурс культурно-познавательных проектов, который пройдет в Тобольске 9 апреля, продлен. Участвуя в нем, победители смогут получить финансовую поддержку до 30 тыс. рублей для реализации своей идеи, сообщают организаторы.

Конкурс проводится по направлениям: "Инновации"; "Творчество"; "Добровольчество"; "Патриотизм"; "Экология"; "Социальное предпринимательство"; "Молодежные масс-медиа"; "Здоровый образ жизни"; "Лидерство"; "Сохранение национальных традиций".

В конкурсе могут принимать участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 30 лет: инициативные группы; представители детских и молодежных общественных объединений; социально-ориентированные некоммерческие молодежные организации.

Заявки на участие принимаются до 3 апреля по адресу: 8 мкр., дом 37/1, отдел молодежных программ, или по e-mail: omp@72.ru. Для участия необходимо предоставить паспорт проекта и согласие на обработку персональных данных.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте kdmtob.ru или по ссылке.

Справки по телефону 8 (3456)227874, отдел молодежных программ МАУ "ЦРМПП".