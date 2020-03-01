О соцработнике из Тюменского района рассказали на Первом канале

Накануне профессионального праздника работник центра соцобслуживания населения Тюменского района Ирина Митина встретилась с пенсионеркой Натальей Сухановой. В 2019 году она спасла пожилую женщину на пожаре. Об этом рассказал Первый канал в программе "Доброе утро" 17 марта, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В октябре 2019 года, направляясь к подопечной бабушке в с. Успенка, Ирина заметила пожар - горел гараж, пламя переходило на дом. Вместе с прохожим она побежала к горящему дому, и в клубах дыма нашли бабушку.

А осенью 2015 года Ирина Митина, возвращаясь домой, увидела, что на трассе столкнулись два автомобиля. Из одной машины через лобовое стекло вылетела женщина, она лежала на дороге и не дышала, пульс не прощупывался. Ирина укрыла пострадавшую своей курткой и стала делать ей искусственное дыхание, а затем вызвала скорую. Женщина пришла в сознание. Врачи отметили, что действия Ирины были своевременными и профессиональными.

Пять лет Ирина Митина заботится об одиноких бабушках и дедушках Тюменского района, сейчас у нее на обслуживании 12 человек.

Как отмечают в комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района, Ирина - честный и милосердный человек, всегда внимательна к своим подопечным, она сохраняет душевное равновесие пожилых людей, их физическое и психическое здоровье.

https://youtu.be/-d6BI1d4E90