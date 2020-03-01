Россия ограничит перелеты в США, ОАЭ и Великобританию с 20 марта

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ поручил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства Российской Федерации.

Ограничения касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно.

Также под исключение попадают чартерные рейсы, перевозящие в Великобританию, США и ОАЭ их граждан и граждан иных государств, и рейсы с россиянами в РФ.

До 20 марта Росавиации поручено проинформировать о временном ограничении соответствующие авиакомпании.