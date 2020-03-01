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Россия ограничит перелеты в США, ОАЭ и Великобританию с 20 марта

Общество, 16:02 18 марта 2020

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ поручил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства Российской Федерации.

Ограничения касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из московского аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно.

Также под исключение попадают чартерные рейсы, перевозящие в Великобританию, США и ОАЭ их граждан и граждан иных государств, и рейсы с россиянами в РФ.

До 20 марта Росавиации поручено проинформировать о временном ограничении соответствующие авиакомпании.

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# авиаперевозки , коронавирус , ограничение

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