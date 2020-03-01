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В Тюмени выбрали лучшего сотрудника регионального УФСИН

Общество, 10:34 20 марта 2020

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Лучшего сотрудника уголовно-исполнительной системы выявили в Тюменской области, сообщает региональное УФСИН.

Конкурс прошел в Тюменской воспитательной колонии. Сотрудники оперативных отделов исправительных учреждений, следственных изоляторов боролись за звание лучшего в своей профессии. Участники прошли тестирование по специальной подготовке, показали знания оперативно-розыскной деятельности, затем приступили к зачетам по физической подготовке, включая комплекс силовых упражнений и боевые приемы борьбы. В завершение сотрудники показали навыки стрельбы из пистолета Макарова по мишени.

По итогам конкурса первое место занял старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения организации противодействия преступным группам и лидерам уголовно-преступной среды, борьбы с терроризмом и экстремизмом оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области.

Второе место занял старший оперуполномоченный оперативного отдела ЛИУ-19, третье – оперуполномоченный СИЗО-2.

Победители конкурса будут награждены 8 мая на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию образования оперативной службы в УИС.

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# лучший по профессии , УФСИН

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