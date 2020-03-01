В Тюмени выбрали лучшего сотрудника регионального УФСИН

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Лучшего сотрудника уголовно-исполнительной системы выявили в Тюменской области, сообщает региональное УФСИН.

Конкурс прошел в Тюменской воспитательной колонии. Сотрудники оперативных отделов исправительных учреждений, следственных изоляторов боролись за звание лучшего в своей профессии. Участники прошли тестирование по специальной подготовке, показали знания оперативно-розыскной деятельности, затем приступили к зачетам по физической подготовке, включая комплекс силовых упражнений и боевые приемы борьбы. В завершение сотрудники показали навыки стрельбы из пистолета Макарова по мишени.

По итогам конкурса первое место занял старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения организации противодействия преступным группам и лидерам уголовно-преступной среды, борьбы с терроризмом и экстремизмом оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области.

Второе место занял старший оперуполномоченный оперативного отдела ЛИУ-19, третье – оперуполномоченный СИЗО-2.

Победители конкурса будут награждены 8 мая на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию образования оперативной службы в УИС.