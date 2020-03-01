Участников школы молодежного актива "Дорогами отцов и дедов" ожидают онлайн-викторина

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте (архив) | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте (архив)

Городская школа молодежного актива "Дорогами отцов и дедов" пройдет в режиме онлайн 21 марта. Ранее планировалось ее провести в молодежном центре Ялуторовска, но из-за введения чрезвычайного положения по COVID-19, формат работы пришлось поменять.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист по работе с молодежью Молодежного центра Ялуторовска Татьяна Исакова.

Школа молодежного актива в Ялуторовске проходит два раза в год. Формы проведения разные: квизы, лекции, квесты, встречи с приглашенными спикерами. 21 марта школа будет посвящена юбилею Победы, историческим событиям.

"На интернет-платформе будет запущен тест-викторина, который онлайн будут проходить участники, и он автоматически определит победителей, опираясь на количество правильных ответов и время. Тест на знание героев Великой Отечественной войны, истории и архитектуры Ялуторовска и исторических мест России. Еще немного вопросов будет о территориальных фактах России", - рассказала Татьяна Исакова.

В официальной группе Молодежного центра Ялуторовска во ВКонтакте 21 марта в комментариях к посту будет размещена ссылка, по которой следует пройти, и получить код активации учетной записи. Ссылка для участников школы молодежного актива будет опубликована в 11 часов, само мероприятие стартует в 12 часов.

Анжела Лебедева