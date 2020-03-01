В Роскачестве рассказали о выборе томатного сока

| Фото: rskrf.ru/ | Фото: rskrf.ru/

Правила выбора в магазине томатного сока опубликовали на сайте Роскачества.

При покупке сока необходимо обратить внимание на название продукта: сок, нектар или сокосодержащий напиток. Сок может быть восстановленным или прямого отжима. В нектаре, как правило, содержится от 20 до 50% сока. В сокосодержащих напитках должно быть не менее 10% сока.

В соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки нельзя добавлять консерванты. Всегда стоит читать состав продукта, чтобы понять, какие компоненты кроме сока в нем содержатся. Продукт может быть обогащен витаминами или минералами, в овощные соки добавляют соль или пряности, в морсы – мед.

Помимо состава, на упаковке должны быть указаны: наименование, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование, место и адрес изготовителя, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Исследуя томатный сок 39 торговых марок, эксперты Роскачества обнаружили наличие консервантов в продукции "Мостовские соки", "Широкий Карамыш" и Sava. Причем во всех случаях сок был в стеклянных банках объемом два-три литра.