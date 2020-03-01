Ишимские медики-студенты учат пенсионеров правильно измерять давление

| Фото: отдела художественной литературы и организации досуга ЦБ Ишима | Фото: отдела художественной литературы и организации досуга ЦБ Ишима

Библиотечный проект "Школа здоровья" собрал вместе студентов Ишимского медицинского колледжа и горожан почтенного возраста.

По информации библиотекаря отдела художественной литературы и организации досуга Натальи Станичниковой, занятия проводятся ежемесячно с октября 2019 года в форме лекций и видеороликов по теме занятия, практикумов с использованием специального оборудования. Будущие медицинские работники рассказывают о заболеваниях органов дыхания, бессоннице, диабете, хроническом стрессе, иммунитете, основах здорового образа жизни, показывают основные упражнения лечебной физкультуры, объясняют приемы первой помощи при неотложных состояниях здоровья.

Библиотека находится в здании дома ветеранов, поэтому пожилым людям нужно всего лишь спуститься на первый этаж. Поначалу набралась группа в восемь человек. Потом участников стало больше, и постепенно их количество дошло до сорока человек. О заседаниях ишимцы узнавали через так называемое сарафанное радио, в социальных сетях. Средний возраст "школьников" от 60 до 80 лет.

"Я начала ходить на "Школу здоровья" с первых занятий и ни разу не пожалела. Кажется, о своем здоровье и болячках знаешь очень много, но, когда слушаешь лекцию, выясняются новые нюансы, много полезных советов дается. Научилась выполнять упражнения лечебной физкультуры в домашних условиях, теперь каждое утро начинаю с зарядки", - поделилась пенсионерка Валентина Потапова.

В марте студенты рассказали "школьникам" о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, болезнях сердца, артериальной гипертонии, симптомах, сопровождающих эти заболевания, факторах риска и мерах предупреждения, научили пожилых людей правильно измерять артериальное давление с помощью тонометра.

"Апрельское занятие будет посвящено профилактике атеросклероза и нарушениям сердечного ритма. Для молодых людей – это возможность поработать с целевой аудиторией, а для пенсионеров – собраться вместе, обсудить здоровье, получить полезные знания и навыки", - рассказала Наталья Станичникова.

Она добавила, что всего в 2020 году в отделе художественной литературы и организации досуга планируется реализация пяти проектов для разновозрастной аудитории, что привлечет читателей в библиотеку и повысит интерес к чтению.

Инна Кондрашкина