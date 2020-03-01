Отрытое занятие посвятили юбилею Победы в упоровском детском саду

| Фото: Упоровский детский сад "Солнышко" | Фото: Упоровский детский сад "Солнышко"

Открытое физкультурно-музыкальное занятие посвятили 75-летию Великой Победы в упоровском детском саду "Солнышко" 18 марта.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" инструктор по физической культуре Марина Седова, 10 мальчиков и девочек из подготовительной группы посмотрели отрывок из фильма "А завтра была война", послушали голос самого известного диктора советского радио Юрия Левитана, выполнили задания военизированной эстафеты.

"Ребята почувствовали себя в роли разведчиков, они преодолевали полосу препятствий. Сначала каждому пришлось пробраться по обустроенному тоннелю-мышеловке. Ползти необходимо было так, чтобы натянутое полотно плащ-палатки не шевелилось и ползущего не было видно. После этого они по "кочкам" перепрыгивали условное болото, выполняли упражнения с "оружием" - гимнастическими палками", - рассказала Марина Седова.

По словам организатора, все задания ребята выполняли с большим азартом. В конце мероприятия устроили привал, установили палатку. Участники занятия пили чай, делились впечатлениями и мыслями о том, насколько каждый из них был бы готов защищать Родину, как это делали юные солдаты во время Великой Отечественной войны. После чаепития, обнявшись, ребята подпевали под музыкальную композицию "А зори здесь тихие-тихие". Отрытое занятие посетили воспитатели детского сада и отметили, что организуют подобное для других групп.

Ирина Кургузова