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Центр молодежных инициатив ТИУ запустил спортивный челлендж

Общество, 16:53 19 марта 2020

Центр молодёжных инициатив ТИУ "ВКонтакте" | Фото: Центр молодёжных инициатив ТИУ "ВКонтакте"

Спортивный челлендж для студентов запустил Центр молодежных инициатив Тюменского индустриального университета 18 марта, сообщили в вузе.

Цель челленджа - привить привычку заниматься спортом, делать зарядку и выполнять ежедневную норму по шагам, не выходя из дома.

В течение трех недель в профиле Центра молодежных инициатив ТИУ в Instagram будут публиковаться задания. Самые активные участники челленджа получат сувениры и подарки.

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# ТИУ , Тюменский индустриальный университет , челлендж

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