Центр молодежных инициатив ТИУ запустил спортивный челлендж
| Фото: Центр молодёжных инициатив ТИУ "ВКонтакте"
Спортивный челлендж для студентов запустил Центр молодежных инициатив Тюменского индустриального университета 18 марта, сообщили в вузе.
Цель челленджа - привить привычку заниматься спортом, делать зарядку и выполнять ежедневную норму по шагам, не выходя из дома.
В течение трех недель в профиле Центра молодежных инициатив ТИУ в Instagram будут публиковаться задания. Самые активные участники челленджа получат сувениры и подарки.