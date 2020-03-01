Секреты написания удачного текста раскроют тюменцам на онлайн-встрече

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Фото: Мультицентр «Моя территория»

Образовательная сессия в режиме онлайн стартует в мультицентре "Моя территория" 21 марта. Присоединиться к ней могут участники медиаштаба, сообщает мультицентр "Моя территория".

На первой онлайн-встрече участники узнают о секретах написания текстов. Тюменские эксперты Александра Малыгина и Олег Вешкурцев расскажут, как оформлять привлекательную визуальную часть текста в Интернете и как писать пресс-релиз, который точно заберут в СМИ.

Прямой эфир начнется в 16 часов. Подробная информация на странице мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте.