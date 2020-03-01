Инспекторы ДПС дежурят на аварийных пешеходных переходах Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Профилактическое мероприятие "Пешеход" проходит в часы пик на переходах областного центра, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы несут службу на пешеходных переходах в Восточном округе, на улицах Широтной, Лагунова, Карнацевича, Олимпийской и Премякова, где происходили аварии из-за нарушения водителями правил проезда.

Как напомнили в Госавтоинспекции, в 2020 году на дорогах Тюмени погиб один пешеход, 77 человек получили травмы, в том числе 37 пешеходов попали под колеса автомобилей на пешеходных переходах из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы полка ДПС проводят разъяснительную работу с водителями и пешеходами, а нарушивших правила привлекают к административной ответственности.