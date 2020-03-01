Продукцию тюменских предпринимателей разместят на электронных торговых площадках

| Фото: megabonus.com | Фото: megabonus.com

Сбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения на электронных торговых площадках начинает центр поддержки экспорта Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Заявка размещается на платформах eBay, TMALL, Alibaba со статусом премиум сроком на один календарный год. Воспользоваться предложением могут производственные и торговые экспортно-ориентированные компании, зарегистрированные на юге Тюменской области. Услуга предоставляется на безвозмездной основе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В декабре 2019 года центр поддержки экспорта начал размещение тюменских производителей на таких площадках как Alibaba, GLR и Allbiz. По итогам размещения было заключено пять экспортных контрактов. В числе стран, проявивших интерес к тюменским экспортерам, Швейцария, Казахстан, Индия и другие.

Особое внимание иностранных покупателей приковано к производителям пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также к машиностроению. Количество премиальных аккаунтов ограничено, но каждая компания будет иметь возможность размещения на региональной витрине торговой площадки Alibaba. Среднее количество просмотров витрины в месяц – 13 тысяч.