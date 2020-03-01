Тюменских педагогов приглашают на всероссийский конкурс "Учитель здоровья России – 2020"

| Фото: пресс-служба Минпросвещения России | Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Тюменских педагогов приглашают к участию в XI всероссийском конкурсе "Учитель здоровья России – 2020", сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Конкурс проводится в два этапа. Республиканские, краевые и областные конкурсы (первый этап) пройдут в марте – сентябре 2020 года, всероссийский финальный этап – 25–27 ноября 2020 года в Сыктывкаре.

К участию в финальных конкурсных испытаниях будет допущен один участник, победитель первого этапа, от каждого субъекта Федерации. Финалисты должны иметь педагогический стаж не менее трех лет.

Финал включает два тура: десять победителей первого тура будут бороться за звание абсолютных победителей во втором туре. Им предстоит конкурсное испытание – творческая импровизация по теме "Скажем "Нет!" табаку, курительным смесям и бездымному табаку". По его итогам определят двух абсолютных победителей конкурса.

Объявление результатов, награждение лауреатов и победителей состоятся на XI Всероссийском форуме "Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития".