  • 20 марта 202020.03.2020пятница
  • USD80,1570
    EUR87,2669
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских педагогов приглашают на всероссийский конкурс "Учитель здоровья России – 2020"

Общество, 09:27 20 марта 2020

пресс-служба Минпросвещения России | Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Тюменских педагогов приглашают к участию в XI всероссийском конкурсе "Учитель здоровья России – 2020", сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Конкурс проводится в два этапа. Республиканские, краевые и областные конкурсы (первый этап) пройдут в марте – сентябре 2020 года, всероссийский финальный этап – 25–27 ноября 2020 года в Сыктывкаре.

К участию в финальных конкурсных испытаниях будет допущен один участник, победитель первого этапа, от каждого субъекта Федерации. Финалисты должны иметь педагогический стаж не менее трех лет.

Финал включает два тура: десять победителей первого тура будут бороться за звание абсолютных победителей во втором туре. Им предстоит конкурсное испытание – творческая импровизация по теме "Скажем "Нет!" табаку, курительным смесям и бездымному табаку". По его итогам определят двух абсолютных победителей конкурса.

Объявление результатов, награждение лауреатов и победителей состоятся на XI Всероссийском форуме "Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровье , конкурсы , педагоги , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 20.03.2020Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета
10:34 20.03.2020В Тюмени выбрали лучшего сотрудника регионального УФСИН
10:23 20.03.2020Школа студенческой весны продолжит свою работу онлайн
10:11 20.03.2020Участников школы молодежного актива "Дорогами отцов и дедов" ожидают онлайн-викторина