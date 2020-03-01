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Школа студенческой весны продолжит свою работу онлайн

Общество, 10:23 20 марта 2020

группа "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте

Школа студенческой весны продолжит свою работу в режиме онлайн. Очередные встречи, посвященные направлению инженерного творчества, состоятся 21 марта, сообщают организаторы.

В 15 часов стартует мастер-класс "Что такое хакатон и как его выиграть" от эксперта Майи Андреевой. А в 17 часов Артем Гребенюк выступит с лекцией "Что такое машина Голдберга? Разбираемся из каких элементов она состоит".

Онлайн-трансляция мероприятия будет вестись на странице областной Студвесны во ВКонтакте. Регистрация не требуется.

Школа студенческой весны — это площадка для получения новых знаний, расширения границ и рамок мышления. Эксперты делятся знаниями и инструментами, которые помогут участникам совершить прорыв в творчестве, переосмыслить все и сломать барьеры, которые мешали развиваться. Это не просто лекции, а работа с наставниками и кураторами направлений.

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# онлайн , студвесна , Студенческая весна

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