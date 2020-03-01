Движение на пересечении улиц Восстания и Декабристов восстановят 20 марта

| Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

Движение на улицах Восстания и Декабристов в Тюмени планируется восстановить 20 марта, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

В настоящее время специалисты компании ведут работы по устранению просадки на месте пролегания инженерных сетей.

По словам главного инженера "Тюмень Водоканала" Андрея Максимова, завершено обследование инженерных сетей, все они находятся в исправном техническом состоянии.

"Обрушение произошло в результате весенней подвижки грунта. Предприняты меры с привлечением дополнительных сил для скорейшего завершения работ" - пояснил он.

Просадка грунта на пересечении улиц Восстания и Декабристов была обнаружена вечером 18 марта. На месте нарушения дорожного полотна и части тротуара было установлено ограждение. Кроме того, здесь временно ограничили движение транспорта.