Движение на пересечении улиц Восстания и Декабристов восстановят 20 марта
Движение на улицах Восстания и Декабристов в Тюмени планируется восстановить 20 марта, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".
В настоящее время специалисты компании ведут работы по устранению просадки на месте пролегания инженерных сетей.
По словам главного инженера "Тюмень Водоканала" Андрея Максимова, завершено обследование инженерных сетей, все они находятся в исправном техническом состоянии.
"Обрушение произошло в результате весенней подвижки грунта. Предприняты меры с привлечением дополнительных сил для скорейшего завершения работ" - пояснил он.
Просадка грунта на пересечении улиц Восстания и Декабристов была обнаружена вечером 18 марта. На месте нарушения дорожного полотна и части тротуара было установлено ограждение. Кроме того, здесь временно ограничили движение транспорта.