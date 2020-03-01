  • 19 марта 202019.03.2020четверг
  • USD77,2131
    EUR84,8881
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Движение на пересечении улиц Восстания и Декабристов восстановят 20 марта

Общество, 17:26 19 марта 2020

пресс-служба «Росводоканал Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

Движение на улицах Восстания и Декабристов в Тюмени планируется восстановить 20 марта, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

В настоящее время специалисты компании ведут работы по устранению просадки на месте пролегания инженерных сетей.

По словам главного инженера "Тюмень Водоканала" Андрея Максимова, завершено обследование инженерных сетей, все они находятся в исправном техническом состоянии.

"Обрушение произошло в результате весенней подвижки грунта. Предприняты меры с привлечением дополнительных сил для скорейшего завершения работ" - пояснил он.

Просадка грунта на пересечении улиц Восстания и Декабристов была обнаружена вечером 18 марта. На месте нарушения дорожного полотна и части тротуара было установлено ограждение. Кроме того, здесь временно ограничили движение транспорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , ремонт , Росводоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 19.03.2020Тюменцы встретят астрономическую весну
17:27 19.03.2020Региональные власти просят жителей сообщить о зарубежных поездках на горячую линию
17:26 19.03.2020Движение на пересечении улиц Восстания и Декабристов восстановят 20 марта
17:15 19.03.2020Тюменцев научили делать коллаж весенних птиц в режиме онлайн