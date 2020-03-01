Тюменцы встретят астрономическую весну

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Астрономическую весну встретят тюменцы 20 марта в 8 часов 50 минут 36 секунд.

Как пояснил корреспонденту ИА "Тюменская линия" активист научно-исследовательской общественной организации "Тюмень–Космопоиск" Виталий Угренинов, весеннее равноденствие в первую очередь означает, что день стал длиннее ночи.

"Мы и так замечаем, что вечером стало светлее, темнеет позже - день активно прибывает после зимнего солнцестояния, хотя остается короче ночи. В равноденствие он "догонит" ночь, а после уже "перегонит" ее по продолжительности”, — рассказал астроном-любитель и добавил, что для людей дни равноденствия всегда были важны - по ним определяли начало нового года, подготовки к севу, работам в поле.

Равноденствия служат "опорными" точками в летоисчислении - современный григорианский календарь составлен таким образом, чтобы дни равноденствий выпадали на одни и те же даты. Для Земли в космическом пространстве равноденствия, как и солнцестояния, являются "кардинальными точками". Это вызвано наклоном оси вращения нашей планеты.

"Если бы наклона не было, у нас каждый день был бы равноденствием. В Солнечной системе такая ситуация наблюдается у трех планет - Меркурия, Венеры и Юпитера. Их оси вращения почти не имеют наклона. Там царит вечное равноденствие”, — рассказал Виталий Угренинов.

Маргарита Мкртчян