Центр пилотирования технологий в Тобольске стал резидентом Сколково

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Центр пилотирования технологий в Тобольске получил статус резидента Сколково. Это гарантирует в в течение 10 лет дополнительные меры государственной поддержки, а также открывает доступ к экспертной поддержке и возможности для внедрения разработок, сообщает СИБУР.

Центр прошел экспертизу и независимую оценку. Она определила, что продукты и технологии, которые разрабатывает команда ученых, уникальны и направлены на укрепление технологической независимости, что соответствует стратегии научно-технического развития РФ.

Центр пилотирования технологий открыли на базе предприятия "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в декабре 2024 года. Он встроен в вертикаль научно-исследовательский инфраструктуры СИБУР Инновации.

Напомним, что для компании СИБУР это второй центр, который стал резидентом Сколково. Исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров "СИБУР ПолиЛаб" входит туда с 2019 года.