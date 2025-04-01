Программу наставничества для начинающих управленцев запустят в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Программу наставничества для начинающих управленцев могут запустить в муниципальных органах власти Тюменской области. Сейчас этапы реализации проекта обсуждают в администрации Тюмени.

"Мы много вкладываем в работу с людьми. Каждый день стараемся оказать помощь жителям, которые к нам обращаются. Вчера с отделом развития муниципальной службы администрации Тюмени обсудили возможность объединения управленческих практик Тюмени и Ишима, которые были представлены на конкурсе. В планах – разработать проект по созданию интегративной модели наставничества между муниципалитетами региона. Главными задачами программы станут оказание системной поддержки специалистам, которые только поступают на муниципальную службу, и повышение престижа профессии", - сказала тюменка Елена Андрощук.

Напомним, она заняла третье место с проектом "Управленческое решение по удержанию сотрудников через развитие института наставничества" на всероссийской муниципальной премии "Служение". Награждение состоялось на форуме "Малая Родина – сила России", где участвуют более 30 представителей муниципальных органов власти Тюменской области. Делегацию региона возглавляет заместитель губернатора Эдуард Бакиев. В числе спикеров - заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всего форум объединил более четырех тысяч представителей муниципальных органов власти со всей страны. Форум продлится до 23 апреля.