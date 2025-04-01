Тюменским школьникам рассказали о таможенном деле

| Фото: "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: "Молодая Гвардия Единой России"

Урок с участием сотрудников таможенной службы провели для школьников гимназии № 21 активисты "Молодой гвардии" в Тюмени. Ребятам рассказали о специфике работы, продемонстрировали оборудование, используемое в повседневной деятельности, и познакомили школьников с особенностями службы в таможне, сообщает пресс-служба МГЕР.

"Подобные уроки помогают школьникам не только расширить кругозор и узнать больше о профессиях, которые играют важную роль в обеспечении безопасности страны, но и воспитывают чувство гордости за тех, кто ежедневно стоит на страже порядка. Мы надеемся, что такие встречи вдохновят ребят на выбор будущей профессии и укрепят их интерес к служению Родине", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Особое внимание участников привлекла кинологическая служба. Юные тюменцы узнали о важной роли служебных собак в обеспечении безопасности и увидели, как четвероногие помощники выполняют задачи по поиску запрещённых веществ и других подозрительных предметов. Свои профессиональные навыки ребятам продемонстрировала служебная собака по кличке графиня Глэдис.

Учащихся интересовали детали работы, особенности взаимодействия с животными и современные технологии, применяемые для обеспечения безопасности в аэропорту Рощино и других объектах.

Добавим, мероприятие прошло в рамках патриотической кампании "Мы помним", которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения.