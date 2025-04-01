Заводоуковский округ будет сотрудничать с Мегионом по вопросам развития местного самоуправления

| Фото: ТГ-канал Светланы Касеновой | Фото: ТГ-канал Светланы Касеновой

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве администраций Заводоуковского муниципального округа и города Мегиона подписали на площадке Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" 22 апреля.

Подписантами выступили глава округа Светлана Касенова и мэр Мегиона Алексей Петриченко. Документ предусматривает взаимную поддержку при реализации вопросов местного значения, разработку и принятие взаимосогласованных решений, совместную подготовку проектов правовых актов, обмен методическими материалами,делегациями и представителями по направлениям совместной деятельности и многое другое.

"Убеждена, что сотрудничество принесет нашим муниципалитетам только хорошее, поможет наладить связи и вместе развиваться", - прокомментировала по итогам Светлана Касенова в своих соцсетях.